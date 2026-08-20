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Yola boya döken iki firmaya 20,9 milyon lira para cezası verildi

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#Afyonkarahisar#Çevre Kirliliği#İdari Yaptırım
Yola boya döken iki firmaya 20,9 milyon lira para cezası verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 19:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Afyonkarahisar'da kara yoluna boya dökülmesiyle ilgili iki firmaya toplam 20 milyon 980 bin 602 lira idari yaptırım uygulandı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay Karayolu Akçaköy mevkisinde yola dökülen boyalarla ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik firmalarının her birine Çevre Kanunu kapsamında 10 milyon 490 bin 301 lira olmak üzere toplam 20 milyon 980 bin 602 lira idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

 

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#Afyonkarahisar#Çevre Kirliliği#İdari Yaptırım

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