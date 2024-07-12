Yol yapım çalışmasında işçinin feci ölümü: 35 metreden içine düştü

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Olay, saat 14.20 sıralarında Alhan Mahallesi'ne bağlı Kasaplar mevkiinde meydana geldi. Devam eden Aydın-Denizli Otoyol inşaatında çalışan Gökhan Önalan, platformun kayması sonucu dengesini kaybederek 35 metreden beton bloğun içerisine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkarılan Gökhan Önalan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Önalan'ın cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.