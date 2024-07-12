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Yol yapım çalışmasında işçinin feci ölümü: 35 metreden içine düştü

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#Yenipazar#Aydın#Aydın Haberleri
Yol yapım çalışmasında işçinin feci ölümü: 35 metreden içine düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 16:41

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında çalıştığı beton bloğun içerisine düşen işçi Gökhan Önalan (45) hayatını kaybetti.

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Olay, saat 14.20 sıralarında Alhan Mahallesi'ne bağlı Kasaplar mevkiinde meydana geldi. Devam eden Aydın-Denizli Otoyol inşaatında çalışan Gökhan Önalan, platformun kayması sonucu dengesini kaybederek 35 metreden beton bloğun içerisine düştü.

Yol yapım çalışmasında işçinin feci ölümü: 35 metreden içine düştü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkarılan Gökhan Önalan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Önalan'ın cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yol yapım çalışmasında işçinin feci ölümü: 35 metreden içine düştü

 

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#Yenipazar#Aydın#Aydın Haberleri

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