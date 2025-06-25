×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yol vermemek pahalıya patladı! Sürücüye 933 lira ceza kesildi

Güncelleme Tarihi:

#Ambulans #Ceza#Trafik
Yol vermemek pahalıya patladı Sürücüye 933 lira ceza kesildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 22:24

Muğla - Bodrum’da ambulansa yol vermeyen sürücüye 933 lira ceza kesildi. Olay anı kamera böyle yansıdı.

Haberin Devamı

 Muğla’nın Bodrum ilçesinde, vakaya giden ambulansa yol vermeyen hafif ticari aracın sürücüsüne 933 lira para cezası kesilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AMBULANSA YOL VERMEDİ

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi’nde meydana geldi. Vakaya giden 112 ambulansına Kartal Mehmet Yusuf S. (28) idaresindeki 48 AGJ 687 plakalı ticari araç sürücüsü yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücüye 933 lira para cezası uygulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ambulans#Ceza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!