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'Yol verme' tartışmasında TIR'ın camlarını satırla kırdı

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#Hatay#Arsuz#Satırlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 14:51

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücülerin yol verme tartışmasında bir kişinin TIR'ın camını satırla kırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, sabaha saatlerinde, ilçedeki Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen hafriyat TIR'ı ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen 2 kişi, araçtan inmesi için TIR şoförünü tehdit etti. Şoförün araçtan inmemesi üzerine şüpheliler otomobile dönüp bıçak ve satır aldı. Saldırganlardan biri TIR'ın camına satırla defalarca vurarak kırdı.

Olayı görüntüleyen TIR şoförü, daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle sol elinin bileğinden hafif yaralanan şoförün ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Hatay#Arsuz#Satırlı Saldırı

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