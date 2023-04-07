Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yol verme tartışmasında TIR ile otomobil arasında sıkışan sürücü öldü

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Tır#Otomobil
Yol verme tartışmasında TIR ile otomobil arasında sıkışan sürücü öldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 15:30

Samsun’un Kavak ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışma sırasında Mustafa Demir’in hareket ettirdiği TIR ile kendi otomobili arasında sıkışan Adem Kaya (65), yaşamını yitirdi. Olayın ardından Demir gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde dün gece, 55 SB 560 plakalı TIR’ın şoförü Mustafa Demir ile BJ-090-RX Fransa plakalı otomobilin sürücüsü Adem Kaya, yol verme tartışmasında birbirlerine korna ve selektör yaptı. Kaya, Üçhanlar mevkisine geldiğinde otomobilini emniyet şeridine çekip, inerek TIR şoförünü beklemeye başladı. Demir de bir süre sonra bölgeye geldi. Aracındaki TIR şoförü ile aşağıdaki Demir arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Demir’in hareket ettirdiği TIR, Adem Kaya’ya çarptı. TIR ile otomobil arasında sıkışan Kaya, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından TIR şoförü Mustafa Demir, gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Tır#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı

EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı?

#Sağlık
Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

#ABD
50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi

50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… 'Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi'

#Glokom