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Yol verme tartışmasında silahlar patladı! Yolcu dolu minibüse kurşun yağdırdı

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#Silah#Minibüs#Saldırı
Yol verme tartışmasında silahlar patladı Yolcu dolu minibüse kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 00:29

Düzce'de şehir içinde sefer yapan ve içerisinde yolcu bulunan minibüs, iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. 3 el ateş açılan minibüste şans eseri yaralanan olmazken saldırı anı başka bir otobüsün kamerasına yansıdı. Yolcuların panik anı ise araç içi kamerasınca kaydedildi.

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Olay saat 20.00 sıralarında Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Kervan Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı yolcu minibüsü, Kalıcı konutlar istikametine giderken, iddiaya göre yol verme nedeniyle motosikletteki iki kişi ile tartışma yaşandı. Minibüsün önüne geçen motosiklettekiler, sürücüye hakaretlerde bulunarak aracı durdurmasını istedi. Minibüs sürücüsü Şen yoluna devam edince, motosiklette bulunan yolcu tabanca ile 3 el ateş etti.

Yol verme tartışmasında silahlar patladı Yolcu dolu minibüse kurşun yağdırdı

Silah sesini duyan minibüsteki yolcular paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme ve kamera kayıtlarından şüphelileri tespit etti. Motosikletten ateş eden saldırganın Ü.Ç. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi olay yerine yakın bir noktada yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürülürken, kaçan motosiklet sürücünün de yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Yol verme tartışmasında silahlar patladı Yolcu dolu minibüse kurşun yağdırdı

ATEŞ ETME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay, hem isabet alan minibüsün hem de arkasından gelen başka bir özel halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli şüphelilerin ateş etme anı ve araç içerisindeki yolcuların panik anları yer alıyor. Olayın ardından aracın yanına gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Araçlarımız seyir halindeyken, aracımıza arkadan ateş ediyorlar. Yolcular içindeyken ateş ediliyor. Tabi adli bir durum " dedi.

Yol verme tartışmasında silahlar patladı Yolcu dolu minibüse kurşun yağdırdı

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#Silah#Minibüs#Saldırı

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