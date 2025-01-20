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Yol verme tartışmasında ortalık karıştı: Kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

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#Eyüpsultan#Otomobil#Sürücü
Yol verme tartışmasında ortalık karıştı: Kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:29

Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü yol verme tartışmasında arabasını yumruklayan motosikletli kuryeyi copla darbetti. O anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Olay, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 GGZ 229 plakalı motosiklet sürücüsü ile 34 YR 6730 plakalı otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletini yere devirerek inen motosikletli kurye, otomobilin şoför tarafına giderek camı yumrukladı.

COPLA İNİP KURYEYİ DARBETTİ

Bir türlü araçtan inemeyen sürücü, yolcu kapısından inerek kuryeye doğru yöneldi. Sürücünün elindeki copla darbettiği kurye kaçarken, sürücü ise aracına binerek uzaklaştı. Yaşananları diğer sürücüler cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yol verme tartışmasında ortalık karıştı: Kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

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#Eyüpsultan#Otomobil#Sürücü

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