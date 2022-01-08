'Yol verme' tartışmasında öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş açtı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Akardan dikkat çeken açıklamalar: Yanlış hesap yapmayın, oturun oturduğunuz yerdeBakan Akar'dan dikkat çeken açıklamalar: Yanlış hesap yapmayın, oturun oturduğunuz yerde#Milli Savunma Bakanı
Kazakistan sonrası yeni kriz Zehir zemberek açıklama...Kazakistan sonrası yeni kriz! Zehir zemberek açıklama...#ABD
Erol Buluttan inanılmaz seri Volkan Demirele ilki yaşattıErol Bulut'tan inanılmaz seri! Volkan Demirel'e ilki yaşattı#Gaziantep Fk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
TTBye TURKOVAC tepkisi: Sahtekârsınız, yalancısınızTTB'ye 'TURKOVAC' tepkisi: Sahtekârsınız, yalancısınız!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Volkan Demirelden olay sözler Penaltıysa hakemliği bıraksın, değilse hocalığı bırakırımVolkan Demirel'den olay sözler! 'Penaltıysa hakemliği bıraksın, değilse hocalığı bırakırım'#Volkan Demirel
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Galatasarayın 11i belli oldu Sürpriz...Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Sürpriz...#Galatasaray
Avrupanın göbeğinde tepki çeken karar Askerler çorap ve iç çamaşırlarını veriyor...Avrupa'nın göbeğinde tepki çeken karar! Askerler çorap ve iç çamaşırlarını veriyor...#Norveç
Bahçeli: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksinizBahçeli: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz#MHP
Bu nasıl tavsiye Yeliz Yeşilmen “Kadınlar biraz çenelerini tutsunBu nasıl tavsiye! Yeliz Yeşilmen “Kadınlar biraz çenelerini tutsun"#Yeliz Yeşilmen
Feci kaza Ambulansla doğuma giden eşini motosikletle takip ediyorduFeci kaza! Ambulansla doğuma giden eşini motosikletle takip ediyordu#ANTALYA
Akılalmaz tuzak 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi İkisi de mağdur...Akılalmaz tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi' İkisi de mağdur...#Otomobil
Ünlü şarkıcı 17 yaşındaki oğlunu kaybetti: Mavi gözlü bebeğim, her zaman ışığım olacaksınÜnlü şarkıcı 17 yaşındaki oğlunu kaybetti: 'Mavi gözlü bebeğim, her zaman ışığım olacaksın' #Sinead O'connor
Hangi kainatın güzeliHangi kainatın güzeli!#YOUTUBE
HABERLERGündem Haberleri

'Yol verme' tartışmasında öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş açtı

#Bolu#Öğrenci Servisi#Silahlı Saldırı

Bolu'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada, içinde lise öğrencilerinin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş açan taksi şoförü M.Y., gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Gerede ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Gerede'de dolmuşçuluk yapan ve hafta sonları lise öğrencilerini 'Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na götüren Mustafa T. ile taksi sürücüsü M.Y. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla 2 kez dolmuşun önünü kesen M.Y., daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa 2 el ateş etti.

Mermilerden biri, dolmuşun şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camına isabet etti. Yaralanan olmazken, panik yaşayan öğrenciler ve dolmuş sürücüsü, Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, taksici hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine M.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Öğrencilerin aileleri ise taksi sürücüsünün en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

Gözden Kaçmasın

ABD ve Rusya arasında yeni polemik Kazakistan krizi sonrası patlak verdiABD ve Rusya arasında yeni polemik! Kazakistan krizi sonrası patlak verdiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Otomobil satışında akılalmaz dolandırıcılıkOtomobil satışında akılalmaz dolandırıcılık! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Öğrenci Servisi#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı