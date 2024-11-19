Trafikteki tartışmada ilginç diyalog: 'Gaziysen git evinde otur, özel harekat servis mi çeker

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Olay, 8 Kasım Cuma günü saat 14.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta birbirine yol vermeyen servis şoförü ve otomobil sürücüsü arasından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şoför, “Ben sana lan dedim mi evladım" dediği kadın, “Sen tehdit ediyorsun. Git arabana bin. Sen polislerle uğraşacaksın" diyerek karşılık verdi.

"SEN KİMİ YİYORSUN"

Bunun üzerine servis şoförü, “Ben zaten polisim hanımefendi, kimliğimi göstereyim mi? Özel harekatçıyım" deyince de kadın, “Bizim de polis abimiz var şimdi o gelecek. Göster kartını, oradaysa senin serviste ne işin var" cevabını verdi. Şoför de “Ben gaziyim hanımefendi, gel gör kartımı o zaman" karşılığını verince otomobildeki kadın, “Gaziysen git evinde otur" dedi.

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O sırada gazi kimliğini gösterdiği öne sürülen şoföre kadın, “Akşam kendin anlatırsın, gaziysen beni ilgilendirmiyor, yürü. Özel harekat servis mi çeker? Sen kimi yiyorsun" diyerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.