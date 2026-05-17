Orman muhafaza memuru katliam yaptı: Kavga ettiği gruba ateş açıp 3 kişiyi öldürdü

Olay, saat 01.30 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar (25) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla gruba ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

3. KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedaviye alınan Savran, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

3 kişinin cenazesi, Serik Devlet Hastanesi’nde Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.