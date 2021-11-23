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Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

#Bursa#Kavga#Trafik
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Bursa'da, trafikte başlayan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kırmızı ışıkta duran otobüsün şoförüne saldırdığı anlar, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay saat 19.30 sıralarında Ataevler-Terminal güzergahında çalışan 95 numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen otobüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Otobüs, güzergah üzerinde kırmızı ışıkta durunca, bu sırada otomobilden inen sürücü otobüsün camlarını yumruklayarak kapıyı açmasını istedi. Belediye otobüsü şoförünün kapıyı açmasının ardından başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavgayı yolcular güçlükle ayırdı. Kavga, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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#Bursa#Kavga#Trafik

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