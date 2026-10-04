Yol verme kavgasının faturası ağır oldu: Bayrampaşa'daki magandalara 720 bin TL ceza

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Olay, 3 Ekim Cumartesi günü Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu bir caddede 2 araç sürücüsüyle araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen şüpheliler kavga etmeye başladı.

KAFA ATTI KAVGA BÜYÜDÜ

Araçlarından inen sürücülerden biri diğer sürücüye kafa atınca kavga büyüdü. Bunun üzerine sürücülerle yanındakiler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Cadde ortasında yaşanan arbede sırasında kavgayı ayırmaya çalışanlar güçlük çekti. Çevredekilerin uzun uğraşları sonucu taraflar sakinleştirilerek araçlarına bindirildi. Kavga anları ve yaşanan arbede, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Görüntülerin sanal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen araç sürücüleri M.B. (19) ve Y.E.B. (30) ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.B. (56) ve E.Ş. (30) düzenlenen operasyonla yakalandı.

720 BİN LİRA CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Yakalanan şüphelilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesi uyarınca toplam 720 bin lira para cezası kesildi. Kavgaya karışan 2 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araçlar ise, 60 gün süreyle trafikten men edildi.