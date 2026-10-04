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Yol verme kavgasının faturası ağır oldu: Bayrampaşa'daki magandalara 720 bin TL ceza

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#Bayrampaşa#Trafik Kavgası#Yol Verme Tartışması
Yol verme kavgasının faturası ağır oldu: Bayrampaşadaki magandalara 720 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 16:54

İstanbul, Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde cadde ortasında tekme ve yumruklarla kavga eden şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Görüntülerin ardından kavgaya karışan 4 kişiye rekor para cezası uygulanırken ehliyetlerine de el konuldu.

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Olay, 3 Ekim Cumartesi günü Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu bir caddede 2 araç sürücüsüyle araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen şüpheliler kavga etmeye başladı.

Yol verme kavgasının faturası ağır oldu: Bayrampaşadaki magandalara 720 bin TL ceza

KAFA ATTI KAVGA BÜYÜDÜ

Araçlarından inen sürücülerden biri diğer sürücüye kafa atınca kavga büyüdü. Bunun üzerine sürücülerle yanındakiler, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Cadde ortasında yaşanan arbede sırasında kavgayı ayırmaya çalışanlar güçlük çekti. Çevredekilerin uzun uğraşları sonucu taraflar sakinleştirilerek araçlarına bindirildi. Kavga anları ve yaşanan arbede, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Yol verme kavgasının faturası ağır oldu: Bayrampaşadaki magandalara 720 bin TL ceza

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Görüntülerin sanal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen araç sürücüleri M.B. (19) ve Y.E.B. (30) ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.B. (56) ve E.Ş. (30) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yol verme kavgasının faturası ağır oldu: Bayrampaşadaki magandalara 720 bin TL ceza

720 BİN LİRA CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Yakalanan şüphelilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesi uyarınca toplam 720 bin lira para cezası kesildi. Kavgaya karışan 2 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araçlar ise, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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#Bayrampaşa#Trafik Kavgası#Yol Verme Tartışması

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