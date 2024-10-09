'Yol verme' kavgasında yumruklarla birbirlerine girdiler

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Olay, Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Metrobüs Durağı yakınındaki D-100 yan yolda meydana geldi. İki sürücü arasında nedeniyle tartışma çıktı. Park ederek araçlarından inen sürücüler sokakta da tartışmaya devam etti.

Birbirlerinin üzerine yürüyen iki sürücü arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklarla saldıran sürücüleri çevredekilere araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.