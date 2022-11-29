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Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

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#Bursa#Yol Verme Kavgası#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 09:35

Bursa'da iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı ise trafikteki başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında trafikte yol verme kavgası nedeniyle tartışma çıktı.

Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine acımasızca vuran sürücülerin arasına diğer sürüler girerek ayırdı.

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kavga eden sürücüler araçlarına binerek bölgeden uzaklaşırken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Kavga sebebiyle trafik ise bir süre kilitlendi.

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

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#Bursa#Yol Verme Kavgası#Kavga

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