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Yol verme kavgasında sürücüler birbirine girdi: Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

Güncelleme Tarihi:

#Bakırköy#Motosiklet#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 11:00

Bakırköy'de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga yoldaki diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inerek birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Yol verme kavgasında sürücüler birbirine girdi: Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

Bu sırada otomobil sürücüsünün yanında yolcu olarak bulunan kadın da kavgaya dahil olarak motosikletliye yumruk attı. Kavga, kuryeler ve diğer sürücülerin araya girmesiyle sona eren kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Yol verme kavgasında sürücüler birbirine girdi: Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

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#Bakırköy#Motosiklet#Otomobil

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