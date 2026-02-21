×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yol verme kavgasında silah çeken şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniye#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Tehdit
Yol verme kavgasında silah çeken şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 22:14

Ümraniye'de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü belinden silahını çıkartarak motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Yaşanan tartışmayı başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheli polisin yaptığı çalışmalar sonucu Ö.A.gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 17.00 sıralarında Ümraniye Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsüyle motosiklet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. İki sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya devam etti. Başka bir motosiklet sürücüsü de kavgayı ayırmak için geldi. O sırada otomobil sürücüsü belinden silahını çekerek iki motosiklet sürücüsünü de tehdit etti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yapılan incelemeler üzerine silah çektiği tespit edilen Ö.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ruhsatlı olduğu belirlenen silah muhafaza altına alınırken, Ö.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından 'tehdit' suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümraniye#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Tehdit

BAKMADAN GEÇME!