Yol verme kavgasında silah çeken şüpheli gözaltında

Olay, saat 17.00 sıralarında Ümraniye Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsüyle motosiklet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. İki sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya devam etti. Başka bir motosiklet sürücüsü de kavgayı ayırmak için geldi. O sırada otomobil sürücüsü belinden silahını çekerek iki motosiklet sürücüsünü de tehdit etti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yapılan incelemeler üzerine silah çektiği tespit edilen Ö.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ruhsatlı olduğu belirlenen silah muhafaza altına alınırken, Ö.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından 'tehdit' suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.