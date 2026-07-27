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Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 4 kişi bıçaklandı! 3 şüpheli gözaltında

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#Kağıthane#Yol Verme Kavgası#Bıçaklı Saldırı
Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 4 kişi bıçaklandı 3 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 11:37

İstanbul Kağıthane’de iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda sırtından bıçaklanan Mert B.'nin ağır, Enes Furkan Y. , Bora S. ve Atakan K.'nin (26) ise hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Mert B. (26) sırtından, Enes Furkan Y. (27) bacağından, Bora S. (27) baldırından, Atakan K. (26) ise kalçasından yaralandı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak kavgaya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Mert B. ile Enes Furkan Y., Bora S. ve Atakan K. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mert B.’nin 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından poliste toplam 3 kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, şüphelilerin olay yerine 34 PFM 90 plakalı otomobille geldikleri tespit edildi.

Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 4 kişi bıçaklandı 3 şüpheli gözaltında

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KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan ve olaya karıştıkları belirlenen Eyüp Ö. (65), Senem Ö. (61) ve Haydar Ö. (35) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Eyüp Ö.’nün 'Kasten yaralama' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından toplam 22, Senem Ö.’nün 'Yankesicilik' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 19, Haydar Ö.’nün ise 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 26 kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

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ŞÜPHELİLERİN TOPLAM SUÇ KAYDI 86

Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü olan Eyüp Ö.’nün (21) olayda bıçağı kullanan kişi olduğu belirlendi. Şüpheli Eyüp Ö.’nün 'Yankesicilik', 'Açıktan hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçları başta olmak üzere toplam 19 kaydı bulunduğu öğrenildi. Eyüp Ö.‘yü yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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#Kağıthane#Yol Verme Kavgası#Bıçaklı Saldırı

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