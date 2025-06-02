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Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkarttı: 9 adet suç kaydı tespit edildi... Suç aletiyle yakalandı

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#Ankara#Döner Bıçağı#Ankara Valiliği
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkarttı: 9 adet suç kaydı tespit edildi... Suç aletiyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 18:49

Ankara’da bir vatandaş yol verme kavgasına girdiği dolmuş şoförüne döner bıçağı çekti. Ankara Valiliği, "Şahsın G. A. ( 9 adet suç kaydı mevcut) isimli şahıs olduğu tespit edilerek suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır" açıklaması yapıldı.

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Olay Ankara’da Sincan - Ulus hattında görev yapan bir dolmuşta meydana geldi.

İddialara göre, dolmuş şoförü ve bir sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü aracından döner bıçağıyla inerek dolmuş şoförünü tehdit etti. Olayı gören vatandaşlar, o anları kamera kaydına aldı. Kayıt altına alındığını fark eden döner bıçaklı sürücü olayı büyütmeden aracına döndü ve olay yerinden uzaklaştı. Dolmuş şoförü ise polisi arayarak şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

02.06.2025 günü "Yol Verme Kavgasında Döner Bıçağı Çıkarttı" başlıklı haberlere istinaden polisimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesi olayı gerçekleştiren şahsın G. A. ( 9 adet suç kaydı mevcut) isimli şahıs olduğu tespit edilerek suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

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#Ankara#Döner Bıçağı#Ankara Valiliği

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