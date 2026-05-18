Yol verme kavgası: 3 ölü

Araçtan inen Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile Ahmet Bayar (25) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ahmet Bayar yanında bulunan tabancayı çıkarıp art arda ateşledi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla hastaneye götürüldü. Savran da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmet Bayar, bir süre sonra silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polise teslim oldu.