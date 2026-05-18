×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yol verme kavgası: 3 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Serik#Polis
Yol verme kavgası: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 07:00

Antalya’nın Serik ilçesinde dün 01.30 sıralarında bir araçtaki 4 kişi ile yoldan geçen orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar (25) arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı.

Haberin Devamı

Araçtan inen Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile Ahmet Bayar (25) arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ahmet Bayar yanında bulunan tabancayı çıkarıp art arda ateşledi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla hastaneye götürüldü. Savran da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ahmet Bayar, bir süre sonra silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polise teslim oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Serik#Polis

BAKMADAN GEÇME!