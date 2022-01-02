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Yol verme kavgası: 2 ölü

#Küçükçekmece#Yol Verme#Kavga
Yol verme kavgası: 2 ölü

İstanbul Küçükçekmece’de yeni yılın ilk saatlerinde trafikte ‘yol verme’ nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 30 yaşındaki Zafer Demircan yaşamını yitirdi. Hüseyin Erdal, İsmail Oğuz ve Batu Yüknü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Erdal da kurtarılamadı.

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Polis, Zafer Demircan’ın olaya karışan 5 arkadaşını gözaltına aldı. Karşı gruptan da 1 kişi gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan 1 kişi ise aranıyor. Polis, olay yerindeki iki otomobilde yaptığı aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ve 1 bıçak bularak el koydu.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Demircan’ın arkadaşları polise, karşı taraftan kendilerine ateş açılmasıyla olayın başladığını iddia etti. Karşı taraftaki araç içerisinde olayı yara almadan atlatan Emine A. ise kendisine laf atıldığını, arkadaşlarının bu duruma öfkelenerek araçtan inmesiyle kavganın başladığını öne sürdü.

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#Küçükçekmece#Yol Verme#Kavga

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