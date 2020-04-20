Yol uygulamasında araçla kaçan 3 kişi, kovalamaca ile yakalandı

Düzce'den Hendek yönüne giden otomobil sürücüsü, dün saat 23.00 sıralarında, Beylice bölgesindeki yol uygulama noktasında kontrolden kaçtı. Hendek girişinde de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve beraberindekilerin bulunduğu otomobilin peşine düşüldü. Yan yoldan kaçmaya çalışan sürücü, Bayraktepe Mahallesi’ne gelince polis ekipleri tarafından aracın önü kesilerek, durduruldu. Alkollü olduğu sanılan araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.