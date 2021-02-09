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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Yol uygulamasında 10 kaçak göçmen yakalandı

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Yol uygulamasında 10 kaçak göçmen yakalandı
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OSMANİYE’de durdurulan minibüste yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı. Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, E-90 otoyolu üzerindeki uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan Suriye uyruklu M.A.İ. (39) yönetimindeki 27 MA 1079 plakalı minibüste kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde, ülkeye farklı tarihlerde kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 10 kişi yakalandı.

Hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapılan sürücü ve Suriye uyruklu 10 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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