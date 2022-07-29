Yol parası vurgunu: Dolandırıcıların yeni hedefi hayvanseverler...

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Diyarbakır’da yaşayan veteriner Mehmet Servan Ö., köpek sahiplenmek istiyordu. Sosyal medyadaki bir hesapla iletişime geçti. Sayfa üzerinden yazıştığı kişi, Mehmet Servan Ö’ye, “Sahipleneceğiniz yavruya bakabileceğinizden emin olmalıyız, bu nedenle kimlik bilgilerinizi ve yaptığınız işi öğrenmek istiyoruz” dedi. Mehmet Servan Ö. de sayfa yöneticilerinin kendisine güvenmesi için veteriner kimliğini paylaştı. Görüştüğü kişi, yavru köpeğin ‘Pettaksi’ adında bir firma tarafından veteriner hekim eşliğinde klimalı arabayla gönderileceğini söyleyerek 670 TL ücret istedi. Mehmet Servan Ö., yavru köpeği teslim aldığında ödemeyi yapacağını söyledi. Yazıştığı kişi bu isteği kabul etmeyince veteriner de görüşmeyi sonlandırarak mesajlarını sildi.

Mehmet Servan Ö., dolandırıcılara savcılığa şikâyette bulunacağını söyleyince ‘istediğini yap’ yanıtını aldı.

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‘İSTEDİĞİNİ YAP’

Mehmet Servan Ö. bu görüşmeden bir kaç gün sonra şikâyet telefonları almaya başladı. Kendisini arayanlar, ‘Pettaksi ücretini ödedik ama sahiplendiğimiz yavru bize teslim edilmedi’ diyorlardı. Aldığı telefonlar karşısında şaşkınlık yaşayan Mehmet Servan Ö.’nün, köpek sahiplenmek için görüştüğü kişilerin veteriner kimliğini kullanarak hayvan sahiplenmek isteyenleri dolandırdıklarını anlaması uzun sürmedi. Mehmet Servan Ö., veteriner kimliğini kullanan kişilere ulaşarak savcılığa şikâyette bulunacağını söyleyince ‘İstediğini yap’ yanıtını aldı. Mehmet Servan Ö., “En az ayda bir kez insanlar beni arayıp sahiplendikleri yavrunun nerede olduğunu soruyor. Şu ana kadar toplam 5-6 kişiyi benim veteriner kimliğimle dolandırdılar. Bende mağdurum, sayfa yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Veteriner kimliğimi kullananların bir an önce yakalanmasını istiyorum” dedi.

TUZAĞA DÜŞTÜ

Köpek sahiplenmek için, veteriner Mehmet Servan Ö.’nün veteriner kimliğini kullanan kişilerle sosyal medya hesaplarından bağlantıya geçen Eser Aydın da dolandırılanlardan biri oldu. Köpeğin özel koşullarda gönderileceği söylenerek kendisinden yol parası adı altında 870 TL alındı. Eser Aydın, parayı ‘Fatma Abat’ adına açılan hesaba gönderdikten sonra bu kez pati sigortası yapılması gerektiği söylenerek 2 bin 250 TL istendi. Sahte sigorta poliçesi gönderilen Eser Aydın bu parayı da ödedi. Parayı gönderdikten sonra köpeğine kavuşacağı günleri sabırsızlıkla bekleyen Eser Aydın’dan bu kez hesaplamalarda yanlışlık olduğu söylenerek bin TL daha istendi. Eser Aydın kendisinden istenilen paraları göndermişti ancak başvurusunun üzerinden günler geçmesine rağmen almak istediği köpek kendisine gönderilmemişti.

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Daha önce görüştüğü kişiyle tekrar bağlantı kuran Eser Aydın, kendisinden 3 bin 250 TL daha para istenince dolandırıldığını anladı. Eser Aydın, Mehmet Servan Ö’ye ulaştı. Mehmet Servan Ö., veterinerlik kimliğini izinsiz kullanan kişilerin dolandırıcılık yaptıklarını, bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Eser Aydın da bu bilginin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.