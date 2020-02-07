MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYol ortasında tekme tokat kavga
GeriGündem Yol ortasında tekme tokat kavga
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Yol ortasında tekme tokat kavga

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yol ortasında tekme tokat kavga

Şanlıurfa'da, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada iki sürücü ve yakınları tekme tokat kavga etti. Kemer ve sopaların kullanıldığı kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Paşabağı Mahallesi'nde bugün öğleden sonra henüz isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durduran iki sürücü, yol kenarında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki sürücünün yanındakilerin de katılmasıyla tekme tokat kavgaya dönüştü. Kemer ve sopaların da kullanıldığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaşanan kavga anı ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yol ortasında tekme tokat kavga

Kavgaya karışanlar, olay yerine polis gelmeden araçlarına binerek uzaklaştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle