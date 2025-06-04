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700 yıllık el yazması Tevrat yol kontrolünde ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#700 Yıllık Tevrat#El Yazması Tevrat#Jandarma Operasyonu
700 yıllık el yazması Tevrat yol kontrolünde ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 11:49

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde deri üzerine yazılmış 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar-Ankara kara yolundaki yol kontrolünde bir otomobili durdurdu.

700 yıllık el yazması Tevrat yol kontrolünde ele geçirildi

EL YAZMASI TEVRAT BULUNDU

Araçta yapılan aramada, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen, üzeri ve içi desen sembol işlemeli deri üzerine el yazması Tevrat bulundu. Sürücü H.K. ve yanında bulunan S.G. gözaltına alındı. Öte yandan el yazması Tevrat'ın Kırşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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#700 Yıllık Tevrat#El Yazması Tevrat#Jandarma Operasyonu

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