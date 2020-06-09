Yol kesip ateş ettiler! Bu nasıl uğurlama?

Koronavirüste rakamlar düşünce 1 Haziran’dan itibaren kışlalarda terhisler başladı ve yeni celp dönemi açıldı. Olası vakaların kışlalara yayılmaması için askere gidecek yaklaşık 100 bin gence koronavirüs testi yaptırmaları şartı getirildi. Testler yapıldı, sağlıklı olanların birliğine teslim olması istendi. Ancak ülkemizde gelenek olan asker uğurlama törenlerinde her şey unutuldu. Asker uğurlayanlar maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra toplum huzurunu da umursamadı.

SOKAKLARDA OMUZ OMUZA HALAY Bağcılar, Üsküdar, Beykoz ve Sultangazi’de düzenlenen asker uğurlama törenlerinde yüzlerce kişi bir araya geldi. Maske takmayan, sosyal mesafe kuralını umursamayan gençler omuz omuza halay çekti, dans etti. Havai fişekler ateşlenirken, bir kişi de tabancasıyla rastgele ateş açtı. Bağcılar’da asker eğlencesine müdahale eden polis, gençlerin ‘son 1 şarkı’ ricasını kırmadı. Gençler son şarkıyı dinledikten sonra dağıldı.

KONVOYLA TRAFİK TERÖRÜ

Asker uğurlama törenlerinin en tehlikeli olan bölümleri ise araçlarla yapılan konvoylar oldu. Yolu trafiğe kapatan gençler araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya attı. Yolda drift yapan, sık sık yolu kapatan gençler bu anları da görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

EMNİYET PEŞLERİNDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açan, trafiği tehlikeye sokan gençleri bulmak için çalışma başlattı.

58 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca asker uğurlamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı: “Geçmiş olsun ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor.”

3 BİN 150 TL CEZASI VAR

Toplu asker uğurlama konvoyuna katılanlara Kabahatler Kanunu’na muhalefetten 387 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten ise 3 bin 150 TL adli para cezası kesilebiliyor. İçişleri Bakanlığı, 21 Mart’ta yayınladığı genelgeyle, asker uğurlama törenlerine izin verilmemesi için il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarından gerekli kararların alınarak vatandaşlara duyurulmasını istemişti. 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda toplu olarak askere uğurlama törenlerinin salgın riskini artıracağına dikkat çekilmişti. Son olarak önceki gün ​Burdur’da asker uğurlama konvoyu oluşturan 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası kesildi.