Yol kesen Suriyeli'ye sınır dışı

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İstanbul Bağcılar’da esnaflık yapan Suriyeli Hamze Hammami (25), geçen pazar günü dükkânının önünde sokağa sandalyesini koyup oturmuştu. İçerisinde eşi ve çocuğunun bulunduğu otomobille sokaktan geçmeye çalışan bir sürücü, Hammami nedeniyle sokaktan geçemeyince korna çalmıştı.

Araç sürücüsü ve Hammami arasında tartışma yaşanmış, sinirlenen Hammami sandalyede oturarak etrafına bağırıp hakaretlerde bulunmaya ve “Erkek olan gelsin” demeye başlamıştı. Hammami, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınmıştı.



‘TEHDİT VE HAKARET ETMEDİM’



Hakkında ‘kasten yaralama, hakaret, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından soruşturma başlatılan Hamze Hammami çıkarıldığı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadesinde, 7-8 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Ben trafik nedeniyle işyerimin önünde seyir halinde olan aracın devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istedim. Ancak uyarmak istediğim araç sürücüsü ve yakını olan kişiler bana saldırdılar. Bu şekilde bir gerginlik yaşandı.

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Daha sonra şahıslar araçlarına binip oradan ayrıldılar. Arkadaşlarım beni işyerimin içine sokmaya çalıştı. Sanki ben suç işlemişim ve beni koruyormuş gibi davrandılar. Oysa herhangi bir suç işlemedim. Masum olduğumu ifade etmek için dışarı çıktım. Burada bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın sevgimin sonsuz olduğunu ancak saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. Polis gelince oturduğum sandalyeden kalktım. Kimseye saygısızlık yapmadım.

Ayrıca bana saldıran şahısların aracında kadın ve çocuk olduğunu bilmiyordum. Engelli bir çocuk olduğunu da sonradan öğrendim. Bu nedenle bana saldıran şahıslardan şikâyetçi değilim. Haberden sonra birçok kişiden tehdit aldım. Eşim hamile yaklaşık 1 hafta sonra doğum yapacak. Ben kimseye hakaret ve tehditte bulunmadım. Kimseyi darp etmedim.”



İfade sonrası Hammami, sınır dışı edilmek üzere Emniyet’e teslim edildi.