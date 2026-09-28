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Yol kenarındaki durak mezarları oldu: Kontrolden çıkan TIR durağa devrildi

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#TIR Kazası#Arina Dautova#Alyona Dovgalyova
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 11:00

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta otomobille çarpıştıktan sonra dolmuş durağının üzerine devrilen TIR'ın altında kalan Rusya uyruklu Arina Dautova ile Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Yol kenarındaki durak mezarları oldu: Kontrolden çıkan TIR durağa devrildi

H.Ç.'nin kullandığı 68 KD 606 çekici, 68 AGS 028 dorse plakalı TIR, kavşağa geldiğinde aynı istikamette seyreden G.T.'nin kullandığı 34 FZJ 464 plakalı otomobile ve trafik ışıkları direğine çarpıp, yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi.

Yol kenarındaki durak mezarları oldu: Kontrolden çıkan TIR durağa devrildi

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazayı görenlerin, TIR'ın devrildiği yerde 2 kişinin bulunduğunu söylemeleri üzerine, ekipler bölgeye çağırdıkları vinçle çalışma yaptı.

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Yol kenarındaki durak mezarları oldu: Kontrolden çıkan TIR durağa devrildi

Devrilen TIR, çekici ve iş makineleriyle uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı. TIR'ın dorsesinin altında kaldığı belirlenen Arina Dautova ve Alyona Dovgalyova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yol kenarındaki durak mezarları oldu: Kontrolden çıkan TIR durağa devrildi

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayı hafif yaralı atlatan TIR'ın sürücüsü H.Ç. ise hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#TIR Kazası#Arina Dautova#Alyona Dovgalyova

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