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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Yol kenarındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

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Yol kenarındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde direğe çarpan otomobil devrildi, araçtan çıkan sürücü kaçtı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Ahmet Türkel Çevreyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 16 KCV 77 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Direk aracın üzerine devrildi. Kazada hava yastıkları sayesinde yara almadan kurtulan sürücü otomobilden çıkıp, kaçtı. Otomobil polis ekiplerince, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

 

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