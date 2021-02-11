MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYol kenarındaki cinayetin sır perdesi aralandı! Nedeni halüsinasyon çıktı
GeriGündem Yol kenarındaki cinayetin sır perdesi aralandı! Nedeni halüsinasyon çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İsmail Hakkı SEYMEN-Derya EVREN/BURSA,(DHA)-
Haber Giriş: 11.02.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

Yol kenarındaki cinayetin sır perdesi aralandı! Nedeni halüsinasyon çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yol kenarındaki cinayetin sır perdesi aralandı! Nedeni halüsinasyon çıktı
Abone Olgoogle-news

Bursa'da cansız bedeni yol kenarında bulunan Murat Bahadır'ı (41), arkadaşı Erman Ö.'nün (25) tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erman Ö. ifadesinde, kullandığı uyuşturucunun etkisinde gördüğü halüsinasyon nedeniyle eşinin kendisini Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapıldığını, bu nedenle de arkadaşını öldürdüğünü söyledi. 

Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde yol kenarında cansız bedeni bulunan ve biri göğsünden 3 kurşunla öldürüldüğü tespit edilen Murat Bahadır'ın cinayetindeki sır perdesi aralandı.

Polis ekipleri, Bahadır'ın ölü bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonunda  Murat Bahadır'ın bölgeye arkadaşı Erman Ö. ile birlikte geldiği tespit edildi. Erman Ö., gece yarısı Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde yakaladı.

Yol kenarındaki cinayetin sır perdesi aralandı Nedeni halüsinasyon çıktı

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Erman Ö., cinayeti itiraf etti. Erman Ö., ilk ifadesinde eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu, kullandığı uyuşturucu etkisinde gördüğü halüsinasyon sonucu eşinin kendisini arkadaşı Murat Bahadır ile aldattığı düşüncesine kapılıp cinayeti işlediğini söyledi. Şüpheli Erman Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle