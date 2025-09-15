Yol kenarında yürüyordu... Alkollü olduğu iddia edildi! Genç kadın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Merve Demirel#Ordu#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2025 15:38

Ordu’da, otomobilin çarptığı Merve Demirel (32), tedavi gördüğü hastanede 2 aylık yaşam savaşını kaybetti. Demirel'e çarpan otomobilin sürücüsü E.A'nın alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, 17 Temmuz’da Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen E.A. (42) yönetimindeki 34 CHF 664 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Merve Demirel’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demirel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaklaşık 2 aydır tedavisi devam eden Demirel, bugün hayatını kaybetti. AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel ile evli olan 1 çocuk annesi Merve Demirel için bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami’nde ikindi vakti cenaze namazı kılınacak. Demirel’in cenazesinin, namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa’ya gönderileceği öğrenildi.

