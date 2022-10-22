Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yol kenarında yürüyen kadının ölümüne neden olmuştu: Sürücü ehliyetsiz çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Hacer Mukaddes Yanılmazer#Burcu Çakıoğlu#Ehliyet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 11:14

Konya'da yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74), otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Burcu Çakıoğlu’nun (36) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Tutuklanan Çakığolu’nun ifadesinde, "Kadını gördüm, çarpmamak için direksiyonu kırdım" dediği belirtildi.

Haberin Devamı

Kaza, perşembe günü saat 10.00 sıralarında, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. Burcu Çakıoğlu'nun (36) kontrolünü yitirdiği 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarında evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı. Kazada yaralanan Yanılmazer, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yanılmazer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yol kenarında yürüyen kadının ölümüne neden olmuştu: Sürücü ehliyetsiz çıktı



Kazanın ardından sürücü Burcu Çakıoğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Çakıoğlu’nun polise verdiği ilk ifadede, "Kadını gördüm, çarpmamak için direksiyonu kırdım” dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burcu Çakıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşamını yitiren Hacer Mukaddes Yanılmazer ise Ana Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e daha sonra da bir evin giriş kapısına çarparak durabildiği görüldü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hacer Mukaddes Yanılmazer#Burcu Çakıoğlu#Ehliyet

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss