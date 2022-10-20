Yol kenarında yürürken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

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Kaza, saat 10.00 sıralarında, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. Burcu Çakıoğlu'nun (36) kontrolünü yitirdiği 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarında evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı. Yanılmazer, çarpmanın şiddetiyle metrelerce fırlayıp zemine düştü. Yaralanan Yanılmazer, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yanılmazer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Kazanın ardından otomobil sürücüsü Burcu Çakıoğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

Bu arada kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e arkadan gelen otomobilin bir anda yön değiştirip çarptığı görülüyor.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.