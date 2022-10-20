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Yol kenarında yürürken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

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#Kaza#Hacer Mukaddes Yanılmazer#Trafik Kazası
Yol kenarında yürürken otomobil çarptı, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 15:07

Konya'da yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer (74), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. Burcu Çakıoğlu'nun (36) kontrolünü yitirdiği 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarında evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı. Yanılmazer, çarpmanın şiddetiyle metrelerce fırlayıp zemine düştü. Yaralanan Yanılmazer, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yanılmazer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Burcu Çakıoğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

Yol kenarında yürürken otomobil çarptı, hayatını kaybetti



Kaza KAMERADA

Bu arada kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e arkadan gelen otomobilin bir anda yön değiştirip çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Hacer Mukaddes Yanılmazer#Trafik Kazası

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