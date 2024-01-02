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Yol kenarında yaralı bulunan genç hastanede öldü

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#Düzce#Düzce Haberleri#Ramazan Doğan
Yol kenarında yaralı bulunan genç hastanede öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 12:36

Düzce'de, yol kenarında başından yaralı bulunan Ramazan Doğan (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğan'a araç çarptığı ihtimali üzerinde durulurken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Olay, saat 07.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Sapağı mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İsminin Ramazan Doğan olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına darbe aldığı tespit edilen Doğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yol kenarında yaralı bulunan genç hastanede öldü

Araç çarptığı üzerinde durulan Ramazan Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

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#Düzce#Düzce Haberleri#Ramazan Doğan

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