MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYol kenarında yakalanan kadına 'koronavirüs' cezası
GeriGündem Yol kenarında yakalanan kadına 'koronavirüs' cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/ DHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 12:41,Son Güncelleme:

Yol kenarında yakalanan kadına 'koronavirüs' cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursa’da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen 1 kadın, gözaltına alındı. Kadın, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza uygulanarak serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınına rağmen yol kenarlarında fuhuş pazarlığı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 1 kadın gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kadına, koronavirüs tedbirleri kapsamında 392 lira ceza uygulandı. 

Yol kenarında yakalanan kadına koronavirüs cezası


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle