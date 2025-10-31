×
Yol kenarında valiz içinde cesedi bulunmuştu! Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu ortaya çıktı

#Ayşe Tokyaz Cinayeti#Otopsi Raporu#Kafa Travması
Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Raporda Ayşe Tokyaz'ın ölüm sebebi, 'künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte gelişen beyin kanaması' olarak belirlendi.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski polis memuru Cemil Koç, 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanmıştı. 

'KAFA İÇİ VE BEYİN DOKUSUNDA KANAMA TESPİT EDİLDİ' 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporunda, Tokyaz'ın kafasında ve vücudunda çok sayıda ekimoz, burun kemiklerinde kırık, kafa içi ve beyin dokusunda kanama tespit edildiği belirtildi. Ayrıca beyin dokusunda ileri derecede çürüme bulguları ve kanama tespit edildi. 

'KAFA TRAVMASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI' 

Raporda "Vücut sıvılarında uyarıcı madde (kokain) ve metabolitleri tespit edilen Ayşe Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı. 

 

 

