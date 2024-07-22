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Yol kenarında tuvaletini yapmak isterken dereye düşerek öldü

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#Sakarya#Adapazarı#Dere
Yol kenarında tuvaletini yapmak isterken dereye düşerek öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 00:32

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapmak için duran Ahmet Yavuzer (58), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaşamını yitirdi.

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Olay, akşam saat 20.00 sıralarında D-020 Karayolunun Karadere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hafta sonu tatilini geçirmek amacıyla geldiği Denizköy Mahallesi’ndeki yazlık evinden İstanbul’daki evine gitmek için yola çıkan Ahmet Yavuzer, tuvalet ihtiyacını gidermek için aracını yolun kenarında durdurdu.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DEREYE YATAĞINA DÜŞTÜ

Aracından inen Yavuzer, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye yatağına düştü. Yakınları haber alamadıkları Yavuzer’i aramak için yola çıktıklarında önce yol kenarındaki aracını buldu. Bir süre sonra da Yavuzer’i dere yatağında hareketsiz şekilde gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yavuzer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Yavuzer’in cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından halatlarla bağlanarak çıkartıldı. Yavuzer’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Sakarya#Adapazarı#Dere

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