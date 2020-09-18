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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

Yol kenarında ölü bulundu

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Yol kenarında ölü bulundu
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde İbrahim Alakent (27), yol kenarında ölü bulundu. Alakent'in motosikletiyle trafik levhalarına çarparak yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Alaşehir- Eşme Karayolu Sobran Mahallesi yakınlarında, bugün saat 08.00 sıralarında yol kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığın görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledikleri kişinin bir restoranda garson olarak çalışan İbrahim Alakent olduğunu tespit etti. Alakent'in plakasız motosikleti de olay yerinde devrilmiş olarak bulundu.

Çalıştığı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki restorandan Alaşehir'deki evine giderken motosikletiyle trafik levhalarına çarparak yaşamanı yitirdiği sanılan Alakent'in cansız bedeni, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Jandarma Alakent'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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