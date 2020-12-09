MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYol kenarında ilginç anlar! Jandarmanın görüntülediğini fark etmediler ve...
GeriGündem Yol kenarında ilginç anlar! Jandarmanın görüntülediğini fark etmediler ve...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet DAĞLI/DHA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 16:53 | Son Güncelleme:

Yol kenarında ilginç anlar! Jandarmanın görüntülediğini fark etmediler ve...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ehliyetsiz sürücü, jandarma kontrol noktasını görünce, otomobili yol kenarında durdurup, direksiyona yanındaki kişiyi geçirdi. Dron tarafından görüntülenen sürücü ile yanındaki kişiye, toplam 5 bin 892 lira ceza uygulandı.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı- Hocalar yolu üzerinde dron destekli yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında, jandarma ekiplerini gören sürücü Ali M., otomobili yol kenarında durdurdu. Durumu fark eden jandarma ekipleri de dronla görüntü almaya başladı.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü Ali M., görüntülendiğinden habersiz yanında bulunan araç sahibi Ahmet M. ile yer değiştirdi.

Sürücü değişikliğinin ardından otomobili durduran jandarma ekipleri, Ahmet M. ve Ali M.'ye toplam 5 bin 892 lira ceza uyguladı.

Yol kenarında ilginç anlar Jandarmanın görüntülediğini fark etmediler ve...

Yol kenarında ilginç anlar Jandarmanın görüntülediğini fark etmediler ve...

Yol kenarında ilginç anlar Jandarmanın görüntülediğini fark etmediler ve...


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle