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Yol kenarında gördüğü ayı yavrusunu biberonla besledi

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#Ayı#Rize#Biberon
Yol kenarında gördüğü ayı yavrusunu biberonla besledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 11:47

Rize'de Furkan Cihan'ın yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, Çamlıhemşin ilçesi Gito Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla, ilçeden yaylaya doğru giden Furkan Cihan, yol kenarında yavru bir ayı olduğunu fark etti. Cihan, yanına gittiği ayının yaralı olup olmadığını da kontrol edip, ardından annesini bulması için olduğu bölgede bıraktı. Cihan, yayladan dönerken de aynı bölgede gördüğü yavru ayıyı, bu kez, ineklerinden sağdığı sütü doldurduğu biberonla besledi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler de yavru ayıyı güvenli bölgeye alıp, ailesini tespit etmek için çalışma başlattı. Furkan Cihan'ın yavru ayıyı biberonla beslediği anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Ayı#Rize#Biberon

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