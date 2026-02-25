×
Yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu! Boğulma izlerine rastlandı, eşi gözaltına alındı

#ANTALYA#Gazipaşa#Kadın Cinayeti
Yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu Boğulma izlerine rastlandı, eşi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 17:25

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında bulunan cansız bedenin 45 yaşındaki Saliha T.'ye ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan eşi M.T., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu Sazak mevkisinde meydana geldi. Bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler, 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip ihbarda bulundu.

BOĞULMA İZLERİNE RASTLANDI

Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinde kimlik bulunmayan cansız beden, otopsi için morga götürüldü. Cesette boğulma izlerine de rastlandığı öğrenildi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cansız bedenin Adana nüfusuna kayıtlı Saliha T.'ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında Saliha T.'nin eşi M.T.'yi gözaltına aldı.

İlk ifadesinde, cinayet suçlamasını reddeden M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

