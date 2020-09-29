Yol kenarında bulundu! Tarihi eser olabilir...

Olay, dün gece, Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı'nın yanında meydana geldi. Yol kenarında hançer olduğunu görenler, polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen hançeri yerden aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası hançer, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.