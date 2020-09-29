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Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Yol kenarında bulundu! Tarihi eser olabilir...

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Yol kenarında bulundu! Tarihi eser olabilir...
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SİVAS'ta, sokakta yol kenarına atılmış bulunan hançere, tarihi eser olabileceği düşüncesiyle polis ekiplerince el koyuldu. 

Olay, dün gece, Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı'nın yanında meydana geldi. Yol kenarında hançer olduğunu görenler, polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen hançeri yerden aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası hançer, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. 

 

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