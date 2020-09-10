MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesindeki kızıl şahin, korumaya alındı
GeriGündem Yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesindeki kızıl şahin, korumaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 11:33 | Son Güncelleme:

Yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesindeki kızıl şahin, korumaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesindeki kızıl şahin, korumaya alındı
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, muhtar tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından korumaya alındı.

Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ömer Yıldız, otomobiliyle dolaştığı sırada yol kenarında, bitkin halde bir kızıl şahin buldu. Yıldız, aracına aldığı ve sıcaktan etkilendiğini düşündüğü şahini, su verdikten sonra çağırdığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türleri arasında yer alan kızıl şahin, görevliler tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra koruma altına alınması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle