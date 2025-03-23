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Yol kenarında bitkin bulunca ineklerinin yanına yerleştirdi; daha sonra ahıra girince şaşkına döndü

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Tay#İnek
Yol kenarında bitkin bulunca ineklerinin yanına yerleştirdi; daha sonra ahıra girince şaşkına döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 14:49

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu annesi ölen tayı, inek emziriyor. Tayı bulan Nevzat Kaptan, "Tayı annesinin başında aç ve susuz beklerken gördüm. Alıp ahıra getirdim. Tayı ineklerimden sağdığım sütle besliyordum sonradan ineğin tayı sahiplenip, emzirdiğini gördüm. İneğimiz, tayı yavrusu gibi yanından hiç ayırmıyor" dedi.

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Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy köyünde hayvancılık yapan Nevzat Kaptan (62), otomobil çarpması sonucu ölen atın başında bitkin halde bulunan tayı sahiplendi. Kaptan, tayı köydeki ahırına getirdi. Kaptan, bir süre sonra ahırdaki 'Simental' cinsi ineğinin, tayı emzirdiğini fark etti.

Yol kenarında bitkin bulunca ineklerinin yanına yerleştirdi; daha sonra ahıra girince şaşkına döndü

Tayın annesine bir aracın çarptığını söyleyen Nevzat Kaptan, "Tayı annesinin başında aç ve susuz beklerken gördüm. Alıp ahıra getirdim. Tayı ineklerimden sağdığım sütle besliyordum sonradan ineğin tayı sahiplenip, emzirdiğini gördüm. İneğimiz, tayı yavrusu gibi yanından hiç ayırmıyor" dedi. 

Yol kenarında bitkin bulunca ineklerinin yanına yerleştirdi; daha sonra ahıra girince şaşkına döndü

Yol kenarında bitkin bulunca ineklerinin yanına yerleştirdi; daha sonra ahıra girince şaşkına döndü

Yol kenarında bitkin bulunca ineklerinin yanına yerleştirdi; daha sonra ahıra girince şaşkına döndü

 

 

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#Çanakkale#Tay#İnek

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