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Yol kenarında beklerken otomobil çarptı

#Düzce#Trafik Kazası#KAZA
Yol kenarında beklerken otomobil çarptı

Düzce'de, bir otomobil önce bir araca ardandan da yol kenarında işe gitmek için bekleyen Gökhan Karaüç’e çarptı. Yaralanan Gökhan Karaüç tedaviye alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolu Öztürkler Kavşağı mevkinde meydana geldi. Emniyet şeridini kullanan Ender Saydam'ın kullandığı 81 ES 513 plakalı otomobil, Özkan Kınay idaresindeki 34 DUA 931 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan Saydam'ın aracı daha sonra da yol kenarında işe gitmek için bekleyen Gökhan Karaüç’e çarptı.

Yaralanan Karaüç, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Gökhan Karaüç’ün basit yaralama suçundan arandığı belirlenerek, işlem başlatıldı. 

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#Düzce#Trafik Kazası#KAZA

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