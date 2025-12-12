×
Yol kenarında 5 sokak köpeği ölü bulundu! Valilik inceleme başlattı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde 5 sokak köpeği ölü bulundu. Köpek ölümleriyle ilgili valilik inceleme başlattı.

Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde yol kenarında 5 sokak köpeğinin ölü bulunmasının ardından Isparta Valiliği, inceleme başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yalvaç ilçemize bağlı Hisarardı köyümüzde meydana geldiği iddia edilen şüpheli sahipsiz hayvan ölümleriyle ilgili valiliğimizce inceleme başlatılmıştır. İnceleme kapsamında ilgili kurum personelinden oluşturulan heyetin bahse konu köydeki çalışmaları devam etmektedir. Konu valiliğimizce yakından takip edilmekte olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

