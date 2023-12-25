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Yol kavgası böyle görüntülendi: Motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü

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#Bursa#Motosiklet#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 14:40

Bursa’da trafikte yol verme yüzünden yumruklar konuştu. Bir otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kaskıyla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.

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Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 16 BCP plakalı otomobil sürücüsü lambalarda durduğu sırada motosiklet sürücünün önünü keserek araçtan indi. Tartışmanın büyümesiyle otomobil sürücüsü kaskını aldığı motosiklet sürücüsüne kaskıyla vurmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalışırken, sürücü ‘çocuğum arabada’ diyerek vurmaya devam etti.

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#Bursa#Motosiklet#Kavga

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