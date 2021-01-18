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Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Yol kapandı; 17 kişi, kiraladıkları yayla evlerinde mahsur kaldı

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Yol kapandı; 17 kişi, kiraladıkları yayla evlerinde mahsur kaldı
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ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Yaylası'na hafta sonunu geçirmek için giden 17 kişi, yolun karla kaplanması nedeniyle evlerde mahsur kaldı.

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi Gümeli Yaylası'ndan ev kiralayıp, hafta sonu tatilini geçiren 17 kişi mahsur kaldı. Cumartesi sabah saatlerinde yaylaya çıkan ikisi aile toplam 17 kişilik grup arazi araçları olmasına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle yayladan inemedi. İki farklı yolu bulunan yaylanın ikisinin de kapandığı ve yol açma çalışmasının da gerçekleştirilemediği öğrenildi. 

Mahsur kalan 17 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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