‘Yol haritası’ şekilleniyor: İmralı çağrısı şubat ortası

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DEM Parti yönetimi, 28 Aralık 2024’teki İmralı ziyaretinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ın yer aldığı heyete bu kez eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de katılmasını talep etti. Adalet Bakanlığı’nın üç isim için gelecek hafta görüşme izni vermesi ve 15 Ocak veya sonraki birkaç günde ikinci görüşmenin yapılması bekleniyor. Heyet bu ziyaretten önce cezaevindeki eski HDP’lilerle görüşmek ve temaslarıyla ilgili eski parti kurmaylarına da bilgi vermek istiyor. Heyet, eski HDP eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve eski kongre eşbaşkanlarından Leyla Güven’le de bulundukları cezaevlerinde görüşmek amacıyla Adalet Bakanlığı’ndan izin talep etti. Heyet, bu görüşmelerin ardından tüm temaslarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdikten sonra İmralı Adası’na ikinci ziyaretini yapacak.

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AF VEYA GENEL AF DEĞİL

Heyet üyeleri, parti liderlerine yaptıkları turlarda ikinci görüşmede silah bırakma konusuna girilmesinin düşük olasılık olduğunu vurguladılar. İkinci görüşmenin ardından bir yol haritası çıkacağını belirten DEM Parti kaynakları, sonrasında bir yasal çerçeve hazırlanmasını ve şubat ayı ortasında Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapmasını bekliyor. Meclis kulislerinde ise gelişmeler olumlu devam eder ve bir yasal düzenleme gündeme gelirse bunun “af” veya “genel af” gibi yeni bir infaz düzenlemesi olmayacağı vurgulanıyor. Terör örgütlerinin silah bırakma aşamasına gelmesi durumunda, mevcut sistemde alternatif infaz modeli olan “ev hapsi (konutu terk etmeme)” yöntemiyle Öcalan’ın ev hapsine alınabileceği belirtiliyor.

İmralı Heyeti, ikinci görüşmenin ardından siyasi aktörlerle yeni bir görüşme programı olup olmayacağını açıklayacak.

TERÖRİSTLER DİNLER Mİ

Yanıt beklenen en önemli sorulardan birisi de “Olası çağrının kimleri kapsayacağı ve terör örgütü yöneticileri ile üyelerin bu talimata uyma olasılıkları” oldu. İmralı Heyeti ve DEM Parti yetkilileri, Öcalan’ın bu yapılar üzerindeki genel etkisinin tartışmasız olduğunu, ancak çağrının kimleri kapsayacağı ve uygulama boyutunun süreç içinde netleşeceğini belirttiler.

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CUMARTESİ DEMİRTAŞ’A ZİYARET

-Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’ten oluşan heyet cumartesi günü Edirne F Tipi Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı, pazar günü de Kandıra Cezaevi’nde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.