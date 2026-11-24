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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye politikasıyla beraber bölgede gerçekleşen hadiseler hem milletimiz hem bölge insanı için çok önemli ve değerli sonuçlar doğurmuştur. Özellikle terör örgütünün bölgede çeşitli alanları boşaltması, bunların tespit ve teyidi geleceğin sağlıklı esaslara bağlanması açısından da önemli bir adımdır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, barış ve huzuru tesis edecek, kardeşlik hukukunu geliştirecek, varoluş iradesini güçlendirecek, daralan zaman ve hızlanan tarih akışında milletin ve devletin menfaatine olanı görecek, destekleyecek ve Türkiye'yi en ideal şartlara taşıyacak siyaset kurumuna tam bu zamanlarda önemli görevler düştüğünü söyledi.

Terörsüz Türkiye'den amaçlarının içeride barış ve kardeşlik duygularını pekiştirmek olduğunu vurgulayan Bahçeli, son dönemdeki gelişmelerin terör belasının Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu herkese gösterdiğini dile getirdi.

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Terörün, emperyalizmin maşası olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Biz Terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgar olmaktadır. Bu büyük sorumluluk konusunda çelişkiye düşmemeli, bir o yana bir bu yana savrulmamalıyız. Konunun mahiyetini anlamak ve bunun bir devlet politikası olduğunu, millet menfaatine bir yüksek siyaset ortaya konulduğunu kavramak gerekir. Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır. Kim neyi arzularsa arzulasın biz hak yolunda hakikat yolunda yürümeye devam edeceğiz."

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yapısal sütunlarını oluşturmanın ve bölgesel huzurun en önemli adımının Terörsüz Türkiye olduğunu dile getiren Bahçeli, amaçlarının Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın dayanaklarını oluşturmak, tarihsel birikim ve deneyimlenmiş geçmişi referans alıp, günün gerçekleriyle sentezleyerek bir dünya inşa etmek, kardeşliği güçlendirerek Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek olduğuna işaret etti. Terörsüz Türkiye yol haritasını bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uyguladıklarını vurgulayan Bahçeli, "Çatışmayı değil uzlaşmayı, ayrıştırmayı değil bütünleşmeyi, kavgayı değil barışı savunuyor, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine güveniyoruz. Terörsüz Türkiye'nin, ortak aklı ve toplumsal mutabakatı önceleyen, dürüst ve samimi adımlarla ilerleyen ve dış dayatmalara kapalı, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirecek gelecek inşasının teminatı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

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Tarihin en çalkantılı tecrübelerine şahitlik etmiş Orta Doğu'nun yine aynı kaderi yaşadığını, çok ciddi ve kırılgan süreçlere maruz kaldığını anlatan Bahçeli, Orta Doğu'da düzeni kuracak, tarihsel aklını, devlet geleneğini ve coğrafyaya dair tecrübesini bir düzen inşası için düşünsel ve ameli anlamda hayata geçirebilecek, bütün bölge ülkelerine katma değer üretecek tek gücün Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye'nin ilk eşiği, iç cepheyi tahkim etmek, milli birlik ve beraberliğimizi tesis etmek ve gelecek yüzyılı emin adımlarla inşa etmektir. Terörsüz Türkiye'nin ikinci eşiği, Terörsüz Bölge'dir. Bölgede tesis edilecek, barış, huzur ve kardeşlik bölgeyi onlarca yıldır içine düşmüş olduğu sarmaldan kurtaracak, tarihin kalbinin attığı bu bölgede düzen tesis edilecektir. Terörsüz Türkiye politikasıyla beraber bölgede gerçekleşen hadiseler hem milletimiz hem bölge insanı için çok önemli ve değerli sonuçlar doğurmuştur. Özellikle terör örgütünün bölgede çeşitli alanları boşaltması, bunların tespit ve teyidi geleceğin sağlıklı esaslara bağlanması açısından da önemli bir adımdır.

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Geçilen her aşama hedefe daha fazla yaklaşmamızı sağlıyor ve bütün bölge için umut dolu geleceğin işaretleri her gün daha fazla belirginleşiyor. Hayatının sebep sonuç ilişkisini karıştırmış, şaşırmış, enerjisini içeride sonu olmayan mücadelelere harcayan bir toplum olmayı asla kabul etmeyeceğiz. Varsa bir hastalığımız teşhisini biz koyacak ve tedavisini biz yapacağız. Kısır döngü içine hapsedilmiş bir Türkiye özlemi duyanlara, istikrarsızlığa teslim olmuş bir bölgenin tehlikelerini göremeyenlere, küresel akla teslim olmuşlara sesleniyorum; buna izin vermeyeceğiz. Birçok defa ettiğim gibi ne Türk'ün düşmanı Kürt, ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir, olmamalıdır ve olmayacaktır. Biz hep beraber Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz."

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"İDEALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRME YOLUNDA ARAMIZDA TEFRİKAYA YER YOK"

Temel toplumsal meselelerin yükünü omuzlarında hissetmeyen siyasetçilerin sadece sorunu konuşacağını, çözümü konuşamayacağını belirten Bahçeli, bunun nedeninin ise çözüme dair vicdanın gelişmemesi olduğunu söyledi.

Hayatta her fedakarlığın değerli olduğunu ancak hayattan feragat etmenin yüksek bir cesarete sahiplerin nişanesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun ağırlığını omuzlarında hissetmeyen, bunun sorumluluğunu yüreğinde taşımayan söze dayalı milliyetçilik sadece sesten ibarettir. Biz ise bu millet ve devlet uğruna gözünü kırpmadan canından vazgeçenlerin sorumluluğunu yüreğimizde taşıdığımız gibi gelecekte bu toprakların hiçbir evladının canından feragat etmesine meydan vermeyecek bir ideali hayata geçirmeye çalışıyoruz. Büyük ideallerimizi gerçekleştirme yolunda aramızda tefrikaya yer yoktur. İç cephemizi tahkim etme adına bir olacağız, birlikte olacağız, aramıza ayrıyı gayrıyı koymadan binlerce yıllık kardeşlik hukuku ve gelecek düşüncesi ile hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşacağız."

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Bugünkü grup toplantısının Öğretmenler Günü'ne denk geldiğini anımsatan Bahçeli, bir ülkenin geleceğinin mimarının öğretmenler olduğunu söyledi.

Geleceğin eğitimcisini, mühendisini, sağlıkçısını, hukukçusunu, askerini, polisini, sanatçısını, toplumun her kesiminde hizmet veren iş gücünü yetiştirenlerin öğretmenler olduğunu dile getiren Bahçeli, toplumun kültür ve değerler sisteminin genç kuşaklara aktarılmasında da öğretmenlerin başrolü oynadığını belirtti.

Öğretmenlerin, eserini aklıyla doğrudan insanın ruhuna işlediğini ve onun geleceğini şekillendirdiğini vurgulayan Bahçeli, bu yönü ile öğretmenliğin sadece bir meslek değil, sabır, sevgi ve adanmışlıkla yürütülen bir sanat ve gönül işi olduğuna dikkati çekti.

Öğretmenlerin hayattaki tüm başarıların arkasındaki güç olduğuna işaret eden Bahçeli, bu yüzden öğretmenlere her zaman saygı ve hürmet duymanın bir vefa borcu bulunduğunu dile getirdi.

Emekleri, sabırları, sevgileri ile büyüttükleri her bir fidan adına öğretmenlere teşekkür eden Bahçeli, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Temel görevlerinin öğretmenlerin eğitip donattıkları gençlere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktan geçtiğini vurgulayan Bahçeli, bunun siyaset üstü bir mesele olduğunu ve hep de böyle kalması gerektiğini belirtti.

Gençlere seslenen Bahçeli, "Sağdan soldan esen rüzgarların, kısa vadeli heyecanların etkisine kapılmayın. Başkalarının hayallerine ortak olmak yerine ülkemizin mimarı olmak için çalışın. Size söz veriyoruz: Çareyi uzaklarda aramadığınız, çarenin bizzat kendisi olduğu bir ülke için çalışacağız. Sizinle birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğimizde istediğimiz her sonuca ulaşmış olacağız." dedi.

"MİLLETİN MALINA UZANAN ELİ KIRMAYA MUKTEDİRİZ"

Daha önce partisinin grup toplantısında," Yağmur Stratejisi" şeklinde isimlendirdikleri, siyasetteki yeni yol haritasını açıkladıklarını anımsatan Bahçeli, yağmuru arınma, yenilenme, bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdikleri stratejinin temelinde yürütme, yasama ve yargı erklerini kapsayan "3Y" yaklaşımının bulunduğunu aktardı.

Siyaset kurumuna düşenin hukukun ve adaletin peşinden gitmek olduğunu belirten Bahçeli, hangi şart altında olursa olsun doğrunun yanında durmanın, hak ve hakikati savunmanın en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Haksızlığın hüküm sürdüğü her yerde, zülfikar gibi hakkın keskin yüzü olacağız. Mazlumun hakkına kim el uzatırsa uzatsın, adaletin tecellisi için zülfikar gibi boynuna ineceğiz." dedi.

Adaletin bulunduğu yerde yoksulluğun yaşanmayacağını ifade eden Bahçeli, yoksulluğun ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetsel boyutlarıyla çok yönlü bir mesele olduğunu belirtti.

Bir yerde yoksulluk varsa yöneticilere ve siyasetçilere doğru kararların alınması ve uygulanması konusunda ciddi sorumluluk yüklediğini belirten Bahçeli, yoksulluğu ortadan kaldırmak için projeler geliştirmek ve yapısal nedenlerini ortadan kaldıran, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek durumunda kaldıklarını söyledi.

"Kim ki içinde bulunduğu ortamı istismar eder ve yoksulluğun derinleşmesine yol açarsa karşısında bizi bulur" diyen Bahçeli, yoksulluğun kader değil, adaletle ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavı olduğunu belirtti.

Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli eşiklerinden birinin yolsuzlukla başarılı bir şekilde mücadele etmekten geçtiğini vurgulayan Bahçeli, yolsuzluğun, yalnızca yasaya aykırı davranışlarla sınırlı bir husus olmadığına işaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:

"Aşırı tarafgirlikle alınan kararlar veya yerleşik kamu politikalarıyla çelişen tutumlar da dahil olmak üzere, bir görevin gerektirdiği temel davranış standartlarının ve yükümlülüklerinin her türlü ihlali de yolsuzluktur. Siyasette yolsuzluk baş gösterdiğinde, ilk yara alan husus güven olur. Vatandaşın devlete, kurumlara ve sandığa olan inancı sarsılır. Demokratik katılım azalır ve toplum kendi geleceğine yabancılaşır. İster bakan olsun ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun, bu bakımdan yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz. Haksız kazancın ve kayırmacılığın karşısında dimdik durma azmindeyiz. Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin, onu kırmaya muktediriz."

"REFAH TABANA YAYILSIN, MİLLET NEFES ALSIN"

Eğitim ve istihdamın, yoksullukla mücadele etmenin bir başka aracı olduğunu belirten Bahçeli, devletin sosyal görevleri arasında eğitimin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Eğitimin çağın gerçeklerine uygun bir biçimde ve sürekli yenilenen müfredatlar ile topluma etkin ve eşit bir şekilde sunulması gerektiğini belirten Bahçeli, bu şekilde kültür seviyesi artmış, bilinçli ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum meydana getirmenin mümkün olacağını söyledi.

Devlet Bahçeli, değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözebilen, çevresi ile iyi ilişkiler geliştirebilen, takım çalışmaları gerçekleştirebilen, mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip, teknik insan gücü yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de eğitim ve istihdamın yanında dikkate alınması gereken başka bir hususun da orta sınıfın her geçen gün erimesi olduğunu dile getiren Bahçeli, orta sınıfın erimesinin, geleneksel şekilde toplumun ekonomik ve sosyal dengesini sağlayan orta gelir grubunun alım gücünü yitirmesi, nüfus içindeki payının azalması ve alt gelir grubuna doğru kayması anlamına geldiğini söyledi.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Orta sınıfın zayıflaması, ekonomiden siyasete, eğitimden demografik yapıya kadar toplumun bütün temel sütunlarında zincirleme yapısal sorunlara yol açacaktır. Buna karşı tedbirler üretmek zorunluluktur. Orta sınıfın zayıflaması demek, ekonomide iç talebin daralması ve büyüme kaybı, borç sarmalı ve finansal kırılganlık, vergi gelirlerinde azalma demektir. Bu durum devletin kamu hizmetlerini finanse etme kapasitesini güçsüzleştirir. Aynı şekilde orta sınıfın zayıflaması toplumsal gerilim ve kutuplaşmaya, beyin göçü ve nitelikli iş gücü kaybına, kültürel ve sanatsal üretimin gerilemesine yol açar; kurumlara güveni azaltır. Her türlü fırsat eşitsizliğini yaratır. İstismarı artırır, toplumsal yaraları derinleştirir. Elbette bu tür örnekler daha da çoğaltılabilir. O zaman sorun ne ise teşhisini de biz koyacağız, tedavisini de biz yapacağız. Gerektiği zaman sorumluluk almaktan hiçbir şekilde geri durmayacağız. Toplum iki uca sıkışmasın, refah tabana yayılsın, millet nefes alsın. Amacımız budur, gayretimiz bunun içindir."

"ELBETTE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ÖNEMSİYORUZ"

Basının, toplumun gören gözü, işiten kulağı, düşünen beyni olduğunu belirten Bahçeli, özgür basının önemli olduğunu ancak basının da toplumu bilgilendirirken objektif davranması gerektiğini belirtti. Bahçeli, her meslekte olduğu gibi basında da etik ilkeler ve değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:

"Basının toplumsal değerlerimizi ve kültürel kodlarımızı merkeze alarak program hazırlaması, ülkemizin jeopolitik çıkarlarını ve bekasını hatırdan çıkarmaması, kriz dönemlerinde devlet politikalarına zarar vermemesi önemli bir husustur. Geldiğimiz süreçte ülkemizde basında algı ile gerçek arasındaki çizgi muğlaklaşmış, ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki denge bozulmuş, bazı basın kuruluşlarında millet ve devlet aleyhtarlığı gözle görülür hal almıştır. Elbette basın özgürlüğünü önemsiyoruz. Milli ve manevi değerlere bağlı toplumun meselelerine gerçekten eğilen basın organlarımızın, habercilerimizin ve gazetecilerimizin olduğunu da biliyoruz. Bunlar bizim için çok değerlidir. Ancak her meselemizde olduğu gibi basında ortaya çıkan olumsuzluklara dikkati çekmek de siyasetçi olarak temel sorumluluğumuzdur."

Bahçeli, Türkiye'nin yüzyılın ilk çeyreğinde dışarıda ve içeride önemli gelişmeler yaşadığını, olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türkiye'nin önüne çıkan engelleri aştığını ve ciddi ilerlemeler kaydettiğini de dile getiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin en önemli itici gücü oldu. Milli bir duruş ile dışarıya karşı tam bağımsız bir politika takip ederken içeriye karşı da sorumlu siyasetin gereklerini yerine getirdi. Küresel salgınlar, bölgesel çatışmalar ve büyük doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda hızlı karar alma süreçleri ve gerektiği zaman devletin anında sahaya inmesi krizlerin etkin yönetilmesini kolaylaştırdı. Bugün de Cumhur İttifakı aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir ve edecektir."

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